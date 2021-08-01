В Тюменской области названы победители конкурса "Моя идея"

Конкурс "Моя идея" | Фото организаторов Конкурс "Моя идея" | Фото организаторов

Пять новых фестивалей состоится в Тюменской области в 2021 году. Финансирование на их проведение получили победители конкурса "Моя идея".

Фестиваль "Мотодвиж" в городе Ялуторовск пройдет 25 сентября. В программе - показательные тренировки, выставка мотоциклов и фотовыставка, посвященная истории мотоциклетного спорта в городе. Придумала и разработала проект жительница Ялуторовска Анастасия Ведьмедева.

Экофестиваль "Бумеранг добра" в Ялуторовске пройдет в два этапа: 21 августа и 18 сентября. На фестивале будет осуществляться сбор макулатуры, пластика и батареек, вырученные средства со сдачи которых пойдут на приобретение корма и лекарств для бездомных животных. Организаторы проведут мастер-классы по вторичной переработке вещей. По словам Вероники Комольцевой, автора проекта, фестиваль направлен на формирование экологической культуры среди жителей города Ялуторовск, стимулирование раздельного сбора отходов.

Третьим фестивалем, организованным в Ялуторовске, станет "БлогФест" — проект Светланы Кайзер. Он пройдет с конца сентября до середины ноября. Участники фестиваля займутся созданием фото- и видеоконтента, а также текстовых материалов для социальных сетей на тему "Бездомные животные". Основная цель — повысить уровень контента, создаваемого жителями города Ялуторовска.

Финансирование конкурса позволит жителям Голышмановского городского округа провести фестиваль "Завалинка". Это творческое мероприятие для студентов и молодежи, на котором будет представлен и установлен арт-объект "Голышмановские валенки".

Юрий Алескеров из Тобольска создал проект фестиваля интеллектуальных игр для школьников. Он будет проведен в несколько этапов и закончится к декабрю 2021 года. Юрий более 10 лет занимается интеллектуальным творчеством, поэтому снижение количества городских турниров побудило его создать проект по развитию метапредметных способностей у школьников и популяризации форм интеллектуального досуга в Тобольске.

Шестой проект, победивший на конкурсе, — акция "Спасибо, тренер". Автор акции Алексей Юшков разработал серию видеоработ, посвященных вкладу тренеров в жизнь спортсменов и обычных школьников. Закончить реализацию планируют ко Дню тренера, 30 октября 2021 года, пишет "АиФ - Западная Сибирь".