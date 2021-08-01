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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Летний лагерь для трудных подростков работает в Омутинском районе

Общество, 16:42 14 августа 2021

Фото областного центра профилактики и реабилитации. Архив.

Десять ребят от 11 до 18 лет стали участниками особой смены летнего оздоровительного лагеря "Вектор" для трудных подростков. Лагерь открылся в начале августа на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Омутинском.

На смене - дети из разных районов Тюменской области. Все они состоят на профилактическом учете, пишет "Тюменская область сегодня". Лагерь завершит работу 27 августа. Как сообщили в пресс-службе учреждения, с каждой новой сменой формы работы с детьми совершенствуются.

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