Летний лагерь для трудных подростков работает в Омутинском районе

Фото областного центра профилактики и реабилитации. Архив. Фото областного центра профилактики и реабилитации. Архив.

Десять ребят от 11 до 18 лет стали участниками особой смены летнего оздоровительного лагеря "Вектор" для трудных подростков. Лагерь открылся в начале августа на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Омутинском.

На смене - дети из разных районов Тюменской области. Все они состоят на профилактическом учете, пишет "Тюменская область сегодня". Лагерь завершит работу 27 августа. Как сообщили в пресс-службе учреждения, с каждой новой сменой формы работы с детьми совершенствуются.