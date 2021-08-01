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Подросток на "Жигулях" устроил ДТП в Тюмени

Происшествия, 15:15 14 августа 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Подросток без водительского удостоверения устроил ДТП на ул. 30 лет Победы в Тюмени 13 августа. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, "Жигули" под управлением 17-летнего тюменца задним ходом въехали в бордюр.

Инспекторам ДПС водитель сказал, что его отвлекли друзья, которые находились в машине. Пострадавших в ДТП нет.

По предварительным данным, госномера автомобиля находятся в розыске, в настоящее время они изъяты. Мать подростка рассказала, что не знала, что сын управляет машиной. Сам он говорит, что приобрел машину, выменяв ее на мобильный телефон.

Материалы по факту нарушения правил дорожного движения несовершеннолетним водителем направлены в ПДН.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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