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В Тюмени началось народное голосование за звание лучшей спортивной школы

Общество, 17:41 14 августа 2021

Фото: личный аккаунт Руслана Кухарука в Instagram

Народное голосование на звание лучшей спортивной школы и лучшего детско-юношеского центра стартовало в Тюмени. Оценить уровень и качество физкультурно-спортивной работы учреждений и отдать свой голос жители смогут до 22 августа, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Из 13 спортивных школ "Водник", "Прибой", "Центр дзюдо", ДЮСШ №2 и ДЮСШ №3. Из 12 детско-юношеских центров – "Фортуна", "Пламя", "Старт", "Авангард", "Алый парус".

В голосовании уже приняли участие около 900 человек. Победители народного голосования по двум категориям будут награждены переходящим памятным знаком, пишет "Вслух.ру".

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