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Тюменцы могут выиграть контракт с музыкальным лейблом

Общество, 19:43 14 августа 2021

Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Тюменские рэперы и поп-исполнители могут стать участниками Всероссийского конкурса авторов и молодых исполнителей. Лучшие участники получат поддержку в продвижении. Подать заявки можно до 31 августа.

Победители конкурса в номинации "Рэп" выпустят песни на популярной платформе и заключат контракт с музыкальным лейблом. А поп-исполнители поработают в академии под началом продюсера Игоря Матвиенко.

Как сообщили Moi-portal.ru организаторы, эксперты заочно отберут 20 исполнителей, которые отправятся в лагерь "Академия звука". По результатам этого этапа 4 участника присоединятся к образовательной программе под руководством популярных музыкантов. Лучшие выпускники исполнят свои песни на финальном концерте в Санкт-Петербурге.

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