  • 15 августа 202115.08.2021воскресенье
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Губернатор поздравил тюменских авиаторов с Днем воздушного флота России

Губернатор, 09:21 15 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские авиаторы были и остаются примером самоотверженности, профессионализма, долга и любви к выбранному делу.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем воздушного флота России.

"Гражданская авиация – романтичная, но очень сложная и ответственная работа. Бурное развитие авиации в нашем крае было связано с открытием месторождений нефти и газа в недрах Западной Сибири. Без помощи авиаторов создание в короткие сроки крупнейшего в мире топливно-энергетического комплекса было бы просто невозможным", – отметил глава региона.

От тех, кто сидит за штурвалом авиалайнера, готовит его к полету, обслуживает пассажиров в аэропортах и в воздухе, зависит безопасность людей, подчеркнул губернатор.

Александр Моор пожелал всем работникам воздушного флота региона здоровья, счастья и успехов в труде.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:21 15.08.2021Губернатор поздравил тюменских авиаторов с Днем воздушного флота России
19:32 14.08.2021В Тюменской области реализуют индивидуальные траектории обучения
14:29 14.08.2021В Тюменской области до конца года планируют ввести 1 млн 590 тыс. кв. м жилья
13:32 14.08.2021Александр Моор назвал семь знаковых достижений Тюменской области в год 77-летия региона