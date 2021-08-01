Губернатор поздравил тюменских авиаторов с Днем воздушного флота России

Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские авиаторы были и остаются примером самоотверженности, профессионализма, долга и любви к выбранному делу.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем воздушного флота России.

"Гражданская авиация – романтичная, но очень сложная и ответственная работа. Бурное развитие авиации в нашем крае было связано с открытием месторождений нефти и газа в недрах Западной Сибири. Без помощи авиаторов создание в короткие сроки крупнейшего в мире топливно-энергетического комплекса было бы просто невозможным", – отметил глава региона.

От тех, кто сидит за штурвалом авиалайнера, готовит его к полету, обслуживает пассажиров в аэропортах и в воздухе, зависит безопасность людей, подчеркнул губернатор.

Александр Моор пожелал всем работникам воздушного флота региона здоровья, счастья и успехов в труде.

Евгений Бабенко