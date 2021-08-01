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Проект строительства Северного широтного хода обсудили в Салехарде

Политика, 08:34 15 августа 2021

Фото: www.yanao.ru

Проект строительства Северного широтного хода обсудили министр экономического развития России Максим Решетников, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на совещании в Салехарде. В совещании участвовали представители РЖД и компаний ТЭК.

Северный широтный ход – крупнейший инфраструктурный проект, реализация которого позволит создать полноценный транспортный каркас в Арктической зоне России. Железнодорожная магистраль необходима для вывоза жидких углеводородов из регионов добычи и завоза грузов для освоения крупнейших нефтегазовых провинций. Кроме того, реализация проекта позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу, направив грузы не по южному маршруту, а по прямой. Фактическое сокращение пути составит более 700 км, уменьшив время в пути на 2-3 суток.

"Проект очень важный, нужно в скорейшем режиме приступить к его реализации. Для этого есть новый инструмент – механизм бюджетных инфраструктурных кредитов", - сказал Максим Решетников.

Важность проекта всем понятна, подчеркнул Владимир Якушев. "Северный широтный ход придаст импульс освоению Арктики и Северного морского пути. Проект давно прорабатывается, его пора запускать, для этого есть все возможности – нацелил нас глава государства в своем послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года. Сейчас проект включен в число приоритетных", – сказал полпред главы государства.

Ключевой элемент Северного широтного хода – совмещенный мост через Обь – будет строиться с использованием нового механизма инфраструктурных бюджетных кредитов, отметил Дмитрий Артюхов. Проект находится в высокой степени готовности, в регионе все готово к началу строительства.

В ходе совещания было отмечено, что возведение новой инфраструктуры может стать драйвером для инвестиционных проектов не только крупного, но и малого бизнеса.

Евгений Бабенко

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