В Тюмени "Отряды мэра" завершают трудовой сезон 20 августа

Фото: ТГМЦ Фото: ТГМЦ

Более 4,5 тысячи тюменских подростков поработали в "Отрядах мэра" этим летом. Сейчас в городе трудятся 929 ребят. Трудовой сезон завершится 20 августа.

Как и на предыдущих сменах подростки примут участие в творческих конкурсах: "Листок пожарной безопасности", "Летопись "Имя нашего героя", которая посвящена почетным гражданам Тюмени, "Этим летом я работал…".

В целом летом 2021 года в "Отряды мэра" могли трудоустроиться 4 тыс. 500 подростков от 14 до 17 лет. Им было предложено почти 50 направлений для деятельности. Кроме благоустройства они могли поработать помощниками почтальона, регистратора, изготовителя сувенирной продукции, мастера типографии, корреспондентов, социального работника, библиотекаря.

Программа "Отряды мэра" существует в Тюмени c 1999 года, пишет "Вслух.ру".