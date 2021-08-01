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В Голышмановском городском округе стартовала сельскохозяйственная микроперепись

Экономика, 12:41 15 августа 2021

Фото: Тюменьстат

Сельскохозяйственная микроперепись стартовала в Голышмановском городском округе. У собственников агропредприятий, фермеров и владельцев подсобных хозяйств уточнят размеры посевных площадей, виды выращиваемых культур и данные о численности скота.

"Сформировано четыре инструкторских участка - два из них в поселке, по одному в Малышенке и деревне Земляной. Задействованы двадцать четыре и переписчика. После сплошной сельскохозяйственной переписи в 2016 году были установлены статистические данные, сейчас эта информация уточняется. Запись данных происходит только со слов респондента, никаких документов предоставлять не нужно", - рассказала уполномоченная по проведению сельскохозяйственной микропереписи в Голышмановском городском округе Наталья Мелюханова.

В ходе сельскохозяйственной микропереписи будут обследованы почти 12 тысяч объектов округа, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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