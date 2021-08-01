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Лаборатория театра и перформанса для одного зрителя "Частный случай" стартует в Тюмени

Общество, 13:51 15 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

Серия лекций в рамках лаборатории театра и перформанса для одного зрителя "Частный случай" стартует в Тюмени 17 августа. Вход свободный, по регистрации, рассказала руководитель театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

"Мы с Артемом Томиловым и Ваней Демидкиным хотели запустить лабораторию еще в прошлом году, но помешала эпидемиологическая ситуация. Теперь это стало возможным, и здорово, что ребята приехали в Тюмень. Они расскажут о популярном в мировом театре феномене – театре для одного зрителя. В Тюмени такие проекты пока только набирают обороты, поэтому просветительская деятельность кажется нам очень важной", - уточнила она.

Лекция "Один на один с театром. Где и с кем происходит встреча" начнется в 14 часов. Ее прочитает художник и концептмейкер Ваня Демидкин. Спикер покажет примеры зарубежных и отечественных работ.

Вторая лекция "Полноценно для меня" начнется в 16 часов. Это будет разговор с экспертами лаборатории: Ваней Демидкиным, Артемом Томиловым, Полиной Кардымон, Дмитрием Белыш и Романом Хузиным. Встреча подойдет тем, у кого уже есть опыт создания проектов для одного зрителя.

Напомним, что лаборатория театра и перформанса для одного зрителя "Частный случай" пройдет в "Космосе" с 16 по 22 августа. Тюменцы могут поучаствовать в создании эскизов, посмотреть спектакли, обсудить свой будущий проект с кураторами, пишет "Мегатюмень".

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