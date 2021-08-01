Создатель сети кофеен "Garden" поделится секретами успеха

Фото официальная группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" во ВКонтакте Фото официальная группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" во ВКонтакте

Онлайн-встреча с создателем популярной сети кофеен "Garden" Максимом Гуральником состоится в Instagram Студсовета Тюменской области 23 августа в 18 часов.

"Максим Гуральник – отличный пример предпринимателя, он не только построил бизнес с нуля, но и смог влюбить в свое дело весь регион. Эта встреча будет полезна всем, кто только на старте карьерного пути или хочет открыть свое дело", – рассказала председатель Студсовета Тюменской области Дания Апасова.

Встреча пройдет в рамках "Диалога на равных" – федерального проекта Росмолодежи, где студенты общаются с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса, пишет "Мегатюмень".