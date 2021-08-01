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Конкурс среди садоводов проведут в Тобольске и Тюмени

Общество, 17:59 15 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

Тематические конкурсы для садоводов проводят в Тюмени и Тобольске. Жюри будет оценивать соответствие формы, смысла, материала и содержания работы тематике выставки, а также мастерство и оригинальность исполнения работы.

Заявки принимаются до 18 августа на электронную почту dkvodnik@mail.ru, тел. (3452) 45-93-44. Сама выставка состоится 20 августа на ул. Судоремонтной, 1а.

В Тобольске проходит открытый публичный конкурс среди садоводов-любителей на специализированной сельскохозяйственной ярмарке "День садовода". Предусмотрено несколько номинаций. Победители получат дипломы и сертификаты на приобретение садовой техники, садового инвентаря, посадочного материала номиналом от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Заявки принимаются по адресу: Тобольск, ул. Аптекарская, 3, пишет "Вслух.ру".

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