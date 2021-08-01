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В Тюменском районе продолжается ремонт спортивных объектов

Общество, 18:52 15 августа 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

На стадионе спорткомплекса в п. Боровский уложен газон футбольного поля, установлены мачты освещения. Впереди – установка трибун и комментаторской кабинки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения.

Совсем скоро на искусственный лед зайдут хоккеисты и фигуристы поселка Винзили, где завершено строительство первого в Тюменском районе крытого катка. Сейчас строители готовят плиту корта для заливки льдом. Завершаются отделочные работы и в комплексе, и на территории, идет пусконаладка вентиляции, отопления, холодильного оборудования. Завозится мебель и инвентарь для раздевалок, пункта проката, установлены тренажеры.

За появление этого объекта в рамках рейтингового голосования в 2018 году проголосовали жители муниципалитета. По словам начальника управления по спорту и молодежной политике Андрея Кайзера, крытый каток позволит тренироваться круглый год хоккеистам района из Винзилей и других сельских поселений. Впервые в районе здесь появится секция фигурного катания. Тренерский состав на новый объект, который войдет в состав ДЮСШ № 2, уже подобран, сообщает Управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района.

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