Творческих людей с ограниченными возможностями здоровья объединяет клуб "Кудесница"

Фото: www.mkrf.ru Фото: www.mkrf.ru

Новые инклюзивные виды искусства начали внедрять в клубе "Кудесница", созданном при Голышмановском отделении Всероссийского общества инвалидов. Благодаря проекту "Радуга талантов", получившему грант из муниципального бюджета, творческие голышмановцы начали осваивать японскую технику кинусайга.

"Как оказалось, техника кинусайга идеально подходит для людей с проблемами в здоровье. Работа с маленькими деталями разрабатывает мелкую моторику, координацию движения, точность. Мне пока с трудом удается смастерить рамку для панно, но все равно стараюсь. Сейчас изучаем технику "фредпоинт", похоже на валяния из шерсти. Только здесь вместо сухого валяния шерсть выкладывают на картину послойно. Получается объемное, легкое изображение - художественное полотно", - поделилась участница проекта "Радуга талантов", постоянная посетительница декоративно-прикладного творчества при ВОИ "Кудесница" Галина Бетехтина.

Несмотря на пандемию, в клубе собираются небольшими группами. Временно прекратили занятия только мастерицы преклонного возраста. В планах у Голышмановского общества инвалидов — поездки в села с мастер-классами.