  • 15 августа 202115.08.2021воскресенье
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Творческих людей с ограниченными возможностями здоровья объединяет клуб "Кудесница"

Общество, 19:53 15 августа 2021

Фото: www.mkrf.ru

Новые инклюзивные виды искусства начали внедрять в клубе "Кудесница", созданном при Голышмановском отделении Всероссийского общества инвалидов. Благодаря проекту "Радуга талантов", получившему грант из муниципального бюджета, творческие голышмановцы начали осваивать японскую технику кинусайга.

"Как оказалось, техника кинусайга идеально подходит для людей с проблемами в здоровье. Работа с маленькими деталями разрабатывает мелкую моторику, координацию движения, точность. Мне пока с трудом удается смастерить рамку для панно, но все равно стараюсь. Сейчас изучаем технику "фредпоинт", похоже на валяния из шерсти. Только здесь вместо сухого валяния шерсть выкладывают на картину послойно. Получается объемное, легкое изображение - художественное полотно", - поделилась участница проекта "Радуга талантов", постоянная посетительница декоративно-прикладного творчества при ВОИ "Кудесница" Галина Бетехтина.

Несмотря на пандемию, в клубе собираются небольшими группами. Временно прекратили занятия только мастерицы преклонного возраста. В планах у Голышмановского общества инвалидов — поездки в села с мастер-классами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 15.08.2021Тюменские автоинспекторы назвали основные ошибки начинающих водителей
19:53 15.08.2021Творческих людей с ограниченными возможностями здоровья объединяет клуб "Кудесница"
19:32 15.08.2021Тюменцы могут прогуляться по старым городам на "Культурном Weekend"
18:52 15.08.2021В Тюменском районе продолжается ремонт спортивных объектов