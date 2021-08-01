Тюменские автоинспекторы назвали основные ошибки начинающих водителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Причины аварий по вине начинающих водителей проанализировали В ГИБДД Тюменской области. Чаще всего новички превышают скорость или неправильно выбирают скоростной режим - из-за этого произошло каждое четвертое ДТП.

Как сообщил заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД Тюменской области Денис Чикишев, информация по каждому ДТП с начинающими водителями направляется в автошколу, для проведения инструктажа с преподавателями.

В этом году начинающие водители спровоцировали 84 ДТП, в которых погибли три человека, 119 человек получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.