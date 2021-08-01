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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские автоинспекторы назвали основные ошибки начинающих водителей

Общество, 20:34 15 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Причины аварий по вине начинающих водителей проанализировали В ГИБДД Тюменской области. Чаще всего новички превышают скорость или неправильно выбирают скоростной режим - из-за этого произошло каждое четвертое ДТП.

Как сообщил заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД Тюменской области Денис Чикишев, информация по каждому ДТП с начинающими водителями направляется в автошколу, для проведения инструктажа с преподавателями.

В этом году начинающие водители спровоцировали 84 ДТП, в которых погибли три человека, 119 человек получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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