17 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на 18 км автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск (возле села Ембаево) начнутся масштабные учения Уралуправтодора совместно с правительством региона, ГУ МЧС России по Тюменской области, УГИБДД МВД России по Тюменской области, департаментом здравоохранения Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в социальных сетях, на телеканале "Тюменское время" и на сайте областного правительства начнется прямой эфир губернатора Тюменской области Александра Моора.

В Тюмени в 12 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется мероприятие для детей "Весело о серьезном – экологическая кругосветка".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция "Технология принятия решений" от предпринимателя и бизнес-тренера Екатерины Межень.

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) будет работать лаборатория спектаклей и перформансов в рамках проекта "Частный случай".

Интересное в этот день:

1771 — английский ученый Дж. Пристли открыл фотосинтез.

1807 — Роберт Фултон отправился в плавание на первом американском пароходе "North River Steamboat".

1836 — по велению императора Николая I в Московском кремле установлен Царь-колокол.

1928 — в Москве открыт стадион "Динамо".

1933 — испытана первая советская ракета на жидком топливе.

1934 — первый Всесоюзный съезд писателей СССР.

1961 — в СССР создана система Гражданской обороны.

1970 — запуск аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты — Венеры.

1988 — создано Всероссийское общество инвалидов.

1988 — серьезная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек.