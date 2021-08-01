18 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов начнется заседание совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области. Трансляция по ссылке.

В Тюмени с 14 до 17 часов в департаменте образования администрации города будет работать горячая линия по вопросам подготовки к началу учебного года. Телефон (3452) 56-13-51.

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по скетчам от Артура Шайхитдинова.

Интересное в этот день:

1693 — близ Архангельска, на острове Соломбала, на Северной Двине, началось строительство первой в России судостроительной верфи.

1782 — в Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I "Медный всадник".

1826 — шотландский исследователь Александр Гордон Ленг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу реки Нигер.

1845 — учреждено Русское географическое общество.

1868 — французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.

1877 — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.

1900 — русский инженер Константин Перский предложил слово "телевидение".

1920 — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.

1976 — советская станция "Луна-24" совершила посадку на поверхность Луны.

1984 — в Москве открылись соревнования "Дружба-84".