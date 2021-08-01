19 августа - события дня
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Впечатляющая визитка для моего проекта".
В Тюмени в административном здании Тюменской таможни (ул. Холодильная, 58а) и на 13 таможенных постах Тюменской таможни пройдет акция "Добро пожаловаться".
Интересное в этот день:
1806 — шлюп "Надежда" под командованием И. Ф. Крузенштерна вернулся в Кронштадт, полностью завершив первое русское кругосветное плавание.
1839 — под Санкт-Петербургом открыта Пулковская обсерватория.
1856 — американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущённого молока.
1874 — тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.
1887 — поднявшись на воздушном шаре, Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение.
1905 — в Российской империи принят Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы.
1923 — открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, которая стала предшественницей ВДНХ.
1947 — впервые синтезирован витамин А (ретинол).
1981 — в составе Первого главного управления КГБ СССР создана группа специального назначения "Вымпел".