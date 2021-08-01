19 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Впечатляющая визитка для моего проекта".

В Тюмени в административном здании Тюменской таможни (ул. Холодильная, 58а) и на 13 таможенных постах Тюменской таможни пройдет акция "Добро пожаловаться".

Интересное в этот день:

1806 — шлюп "Надежда" под командованием И. Ф. Крузенштерна вернулся в Кронштадт, полностью завершив первое русское кругосветное плавание.

1839 — под Санкт-Петербургом открыта Пулковская обсерватория.

1856 — американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущённого молока.

1874 — тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.

1887 — поднявшись на воздушном шаре, Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение.

1905 — в Российской империи принят Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы.

1923 — открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, которая стала предшественницей ВДНХ.

1947 — впервые синтезирован витамин А (ретинол).

1981 — в составе Первого главного управления КГБ СССР создана группа специального назначения "Вымпел".