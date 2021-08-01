  • 18 августа 202118.08.2021среда
  • USD73,4753
    EUR86,4804
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"В Сибирь по своей воле": проект тюменцев вышел в финал конкурса "Открой свою Россию"

Общество, 18:48 18 августа 2021

официальная группа "Visit Tyumen" ВКонтакте | Фото: официальная группа "Visit Tyumen" ВКонтакте

Представители Тюменской области вышли в финал проекта "Открой свою Россию", сообщают организаторы всероссйского конкурса.

Среди финалистов - Александра Шарпан из Тюменской области с маршрутами "В Сибирь по своей воле" и "Сибирские термы - горячее сердце Сибири".

В финал проекта вышли по 12 туристических маршрутов, проходящих по Центральному, Дальневосточному, Северо-Западному и Сибирскому федеральным округам. Семь проходят по Северо-Кавказскому федеральному округу, шесть по Уральскому, пять по Южному и два по Приволжскому федеральным округам.

58 маршрутов-финалистов являются региональными, восемь – имеют точки сразу в нескольких регионах и даже федеральных округах.

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса "Национальный брендовый маршрут".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 18.08.2021Тюменцам рассказали, каким местным проектам нужна помощь волонтеров
18:48 18.08.2021 "В Сибирь по своей воле": проект тюменцев вышел в финал конкурса "Открой свою Россию"
18:35 18.08.2021Тюменцам в прямом эфире расскажут, как уберечь детей от происшествий на дороге
18:23 18.08.2021В Тюмени ищут программиста за 100 тысяч рублей в месяц