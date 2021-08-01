"В Сибирь по своей воле": проект тюменцев вышел в финал конкурса "Открой свою Россию"

| Фото: официальная группа "Visit Tyumen" ВКонтакте | Фото: официальная группа "Visit Tyumen" ВКонтакте

Представители Тюменской области вышли в финал проекта "Открой свою Россию", сообщают организаторы всероссйского конкурса.

Среди финалистов - Александра Шарпан из Тюменской области с маршрутами "В Сибирь по своей воле" и "Сибирские термы - горячее сердце Сибири".

В финал проекта вышли по 12 туристических маршрутов, проходящих по Центральному, Дальневосточному, Северо-Западному и Сибирскому федеральным округам. Семь проходят по Северо-Кавказскому федеральному округу, шесть по Уральскому, пять по Южному и два по Приволжскому федеральным округам.

58 маршрутов-финалистов являются региональными, восемь – имеют точки сразу в нескольких регионах и даже федеральных округах.

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса "Национальный брендовый маршрут".