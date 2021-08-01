20 августа- события дня
В Тюмени в 11 часов начнется открытие международного форума "СУП-2021".
В Тюмени в 11 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется познавательный час "Цвета России".
В Тюмени в 12 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция старшего помощника прокурора Тюменской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анны Петровой "О работе прокуратуры Тюменской области по защите прав детей".
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. А. Матросова, 27/1) начнется книгоралли "Читай со мной!".
В Тюмени в 12 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а) начнется выставка "Дары природы".
В Тюмени в 16 часов на уличной площади ДК "Орфей" (ул.70 лет Октября, 5-в) начнется мероприятие - радиогазета "Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед".
В Тюмени в 17 часов на уличной площади ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется интерактивная программа "В стране "Мульти-пульти".
В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется мастр-класс по зумбе от Елены Митковой.
Интересное в этот день:
1634 — в Москве Василием Бурцовым издан первый букварь.
1721 — Пущены фонтаны и каскады Петергофа.
1741 — открытие Аляски первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом.
1806 — Вслед за "Невой" из первого русского кругосветного плавания вернулся домой шлюп "Надежда" под командованием И. Ф. Крузенштерна.
1951 — В СССР создано ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).
1953 — Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.1896 — запатентован телефон с наборным диском.
1897 — Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии.
1896 — Запатентован телефон с наборным диском.
1897 — Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии.
1922 — Из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.
1960 — на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.