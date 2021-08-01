Тюменский центр медицины катастроф участвовал в учениях на федеральной трассе

ОКБ №1 ОКБ №1

Специалисты Центра медицины катастроф приняли участие в масштабных учениях на 18 км трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск 17 августа.

Основой для сценария учений стало реальное ДТП, которое произошло в мае 2020 г. на трассе Екатеринбург – Тюмень. Тогда избежать серьезных последствий удалось благодаря работе служб, которую и проверяют в ходе подобных мероприятий, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

По легенде нынешних учений, травмы получили два человека, им требовалась срочная эвакуация.

"Мы подъехали на место происшествия. Наша задача — погрузить "пострадавшего" на носилки и в машине скорой помощи доставить в лечебное учреждение", - рассказал инструктор первой и доврачебной помощи территориального Центра медицины катастроф Сергей Бем.

В учениях был задействован даже борт МИ-8, который эвакуировал одного из "пострадавших". Напомним, что обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи, в том числе, с использованием санитарной авиации - одно из важных мероприятий национального проекта "Здравоохранение".

"В командно-штабных учениях мы принимаем участие в качестве сил РСЧС и призваны для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Мы отрабатываем взаимодействие со всеми задействованными службами. На подобные мероприятия бригада прибывает в полной готовности, потому что наши специалисты в случае необходимости всегда могут оказать реальную помощь", - говорит врач-методист ТЦМК Юрий Волков.

Добавим, территориальный центр медицины катастроф создан в 1995 году на базе отделения экстренной и плановой консультативной помощи. Сотрудники подразделения в круглосуточном режиме занимаются консультированием и выездом к сложным пациентам.