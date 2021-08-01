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Исетские крестьяне принимают участие в сельскохозяйственной микропереписи

Экономика, 12:01 21 августа 2021

администрации Исетского района | Фото: администрации Исетского района

Свыше 560 сельскохозяйственных организаций, более 600 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Исетского района предоставят данные в рамках сельскохозяйственной микропереписи, сообщает администрация района

Респонденты заполнят информацию о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года, о площади угодий, теплиц, парников, о поголовье сельскохозяйственных животных, мощности единовременного хранения на 1 августа 2021 года. Вопросы не касаются урожайности, реализации продукции, численности работников и других финансово-экономических показателей.

Последнюю сельхозперепись Росстат провел в 2016 году: в России тогда было 36 тыс. сельскохозяйственных организаций, из них 67% — малые предприятия.

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