21 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Загородном саду начнется открытие семейного автомобильного квеста "Тетрис. "Успей на Лето!".

В Тюмени в 11 часов в кинотеатре "Киномакс" (ТРЦ "Кристалл") начнется открытие всероссийского кинопроекта "Снять за 72 часа".

В Тюмени в 11 часов в сквере имени Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева (ул. Полевая, 25-27) начнется День офицера, приуроченный ко Дню флага РФ.

в Тюмени в 11 часов 30 минут на Исторической площади (ул. Ленина, 2) начнется "Вальс офицеров".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнутся мастер-классы от гончарной мастерской "Свобода".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется танго-флешмоб.

В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется арт-кружок "Без обид".

В Тюмени на пяти площадках пройдет международный бизнес-форум "СУП-2021".

Интересное в этот день:

1841 — Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

1860 — в Британской Колумбии (Канада) найдено золото.

1911 — из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции.

1922 — начались первые опытные радиопередачи через Центральную радиотелефонную станцию в Москве.

1923 — в СССР создан Госплан.

1932 — в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

1954 — в Якутии, в бассейне реки Далдын, открыто первое коренное месторождение алмазов — кимберлитовая трубка, названная "Зарницей".

1957 — первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции С. П. Королева с двигателями В. П. Глушко.

1965 — на орбиту выведен космический корабль "Джемини-5".

1981 — ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.

1989 — исследовательский зонд "Voyager 2" делает снимки Тритона, спутника планеты Нептун.

1993 — по неизвестной причине потерян космический корабль "Mars Observer".

2002 — в пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипов марсохода "Spirit".

2006 — началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.