Тюменских бабушек и дедушек приглашают на тренировки по восточным единоборствам

Фото: из группы "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени" ВКонтакте Фото: из группы "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени" ВКонтакте

Занятия по восточным единоборствам и техникам защиты и атаки предлагают участникам проекта "Бабушкин workout". Специалисты обучат пожилых людей приемам самбо, тхэквондо, айкидо и другим видам единоборств. К тренировкам могут присоединиться все жители старше 55 лет.

"Полученные навыки покажут жителям, что непривычные виды активности не опасны и возможны в выполнении для всех. Коллаборацию поколений, повышение физической культуры, – эти и другие результаты мы увидим в рамках новой деятельности", – рассказали “Вслух.ру” кураторы программы.

Помимо восточных единоборств тюменцы могут освоить йогу, сайклинг, гимнастику и упражнения на турниках. Обязательна предварительная запись по телефону: 30-39-59.