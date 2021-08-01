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Экологическая акция #друзьяиртыша состоялась в Тобольске

Общество, 10:37 21 августа 2021

Фото:администрация Тобольска. Архив

Общегородская экологическая акция #друзьяиртыша состоялась в Тобольске. Добровольцы очистили берега реки от мусора.

"Всего за час в районе паромной переправы через Иртыш ребята собрали четыре мешка мусора. Это стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки и бумага", – рассказали в администрации.

Акция #друзьяиртыша стала частью ежегодного гастрономического фестиваль "Уха-Царица". Организаторы отметили, что благодаря слаженной работе всех неравнодушных тоболяков, пляжи Иртыша значительно преобразились, при этом сами участники получили заряд положительных эмоций, пишет "Тюменская область сегодня".

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