Августовский педагогический форум проходит в Тюменской области

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Августовский форум "Тюменское образование – 2021" стартовал в преддверии нового учебного года.

23 и 24 августа запланированы методические и тренд-сессии по вопросам развития системы воспитания. На дискуссионной площадке встретятся представители профсоюза работников образования, для специалистов КДН пройдет тренинг-практикум "Наши дети. Конструктивный диалог".

Итоговое пленарное заседание состоится 25 августа в ДК "Нефтяник". Участники обсудят задачи на новый учебный год, здесь же пройдет торжественное вручение наград педагогическим работникам Тюменской области.

С 27 по 31 августа педагогические конференции пройдут во всех муниципалитетах региона.

Посмотреть программу и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.