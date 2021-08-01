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Августовский педагогический форум проходит в Тюменской области

Общество, 11:39 21 августа 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Августовский форум "Тюменское образование – 2021" стартовал в преддверии нового учебного года.

23 и 24 августа запланированы методические и тренд-сессии по вопросам развития системы воспитания. На дискуссионной площадке встретятся представители профсоюза работников образования, для специалистов КДН пройдет тренинг-практикум "Наши дети. Конструктивный диалог".

Итоговое пленарное заседание состоится 25 августа в ДК "Нефтяник". Участники обсудят задачи на новый учебный год, здесь же пройдет торжественное вручение наград педагогическим работникам Тюменской области.

С 27 по 31 августа педагогические конференции пройдут во всех муниципалитетах региона.

Посмотреть программу и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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