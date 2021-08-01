Тюменцы узнают о полетах на Марс

Скриншот приложения Star Map Скриншот приложения Star Map

Открытая лекция астронома Владимира Сурдина состоится в Тюмени 28 августа. Спикер расскажет о ближайшем будущем космонавтики и полетах на Марс.

Тюменцы смогут узнать, на каких ракетах человек сможет отправиться на другую планету, с чем придется встретиться на "красной планете".

Владимир Сурдин является старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, а также активно занимается просветительской деятельностью, под его авторством опубликовано несколько десятков научно-популярных книг по астрономии и астрофизике.

Проект "КонцептХаб" проводится при поддержке департамента по общественным связям, комму-никациям и молодежной политике Тюменской области, пишет "АиФ - Западная Сибирь".