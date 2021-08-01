Хореографический спектакль под открытым небом состоится в Ишиме

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Постановку "Времена" представит команда Zero dance theatre на уличной площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме 22 августа.

"Ребята уже ни раз организовали данную постановку на улицах Тюмени и сейчас они посетят Ишим. Я считаю, что это прекрасная возможность для ишимцев приобщиться к современному искусству. Также познакомиться с коллективом молодых, талантливых ребят", — комментирует менеджер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Анастасия Журавлева.

Спектакль организует команда Молодежного театрального центра "Космос" под руководством Альфии Агишевой. Он пройдет под открытым небом с соблюдением всех эпидемиологических требований, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".