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Хореографический спектакль под открытым небом состоится в Ишиме

Общество, 14:23 21 августа 2021

Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Постановку "Времена" представит команда Zero dance theatre на уличной площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме 22 августа.

"Ребята уже ни раз организовали данную постановку на улицах Тюмени и сейчас они посетят Ишим. Я считаю, что это прекрасная возможность для ишимцев приобщиться к современному искусству. Также познакомиться с коллективом молодых, талантливых ребят", — комментирует менеджер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Анастасия Журавлева.

Спектакль организует команда Молодежного театрального центра "Космос" под руководством Альфии Агишевой. Он пройдет под открытым небом с соблюдением всех эпидемиологических требований, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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