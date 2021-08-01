Уборка урожая продолжается в Тюменском районе

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре из пяти хозяйств в Тюменском районе закончили уборку озимых культур и присоединились к уборке яровых зерновых и картофеля. Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 13 тыс. 34 гектара.

На 19 августа убрано 3 тыс. 782 гектаров, что составляет 29%. Намолочено 5 тыс. 712 тонн, средняя урожайность составляет 15,1 ц/га. По темпам уборки по области Тюменский район занимает третье место.

Уже заготовлено 54% кормов. Закончен первый укос многолетних трав. На данный момент ведут заготовку сенажа из однолетних трав два хозяйства: "Агрофирма "Луговская", "Учхоз ГАУ СЗ". Шесть хозяйств ведут уборку картофеля и овощей, сообщает управление АПК Тюменского района.