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Тюменцы могут заявиться на участие в Национальной молодежной кинопремии

Общество, 20:53 21 августа 2021

Фото: Национальная молодежная кинопремия во ВКонтакте | Фото:

Продолжается набор заявок на Национальную молодежную кинопремию — 2021. В конкурсном отборе могут принять участие авторы и соавторы фильмов в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок завершится 10 сентября.

Обязательное условие для участников - представить работы со сроком давности не более 5 лет. Заявки подаются по одной из шести номинаций: лучший короткометражный фильм, лучший фильм, снятый на смартфон, лучший документальный фильм, лучший полнометражный фильм, лучший анимационный фильм, лучшее социальное кино.

Как пишет Moi-portal.ru, победители премии станут обладателями одного из ценных призов и бонусов от организаторов: показ фильмов в 1000 городах в рамках Фестиваля уличного кино, демонстрация кинолент на Русском Севере в рамках фестиваля Arctic Open, а также в Сочи, Санкт-Петербурге и Феодосии в рамках фестиваля "Плюс".

Также авторы лучших картин получат бесплатное обучение в первой онлайн-киношколе на программе "Режиссура и filmmaking" и в One Side Media.

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