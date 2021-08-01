Тюменцы могут взять кошек и собак из приютов

Фото: из сообщества "Приют "Мурка и Васька" имени И.В. Карповой" во ВКонтакте Фото: из сообщества "Приют "Мурка и Васька" имени И.В. Карповой" во ВКонтакте

В Тюмени работают четыре пункта, где могут приютить и отдать бездомных животных. Четвероногих питомцев, оставшихся без дома и хозяев, отлавливает МКУ Леспаркхоз. В список на отлов попадают животные, проявляющие агрессию, мешающие дорожному движению, или бегающие по территории массовых скоплений людей без хозяина.

Их пункт приема расположен на улице Кедровая, 133. Там проводят вакцинацию, стерилизацию и чипирование. После этого животное готово, чтобы его забрали в добрые руки. Прийти за новым другом можно прямо туда - это бесплатно, потребуется только ошейник, поводок, намордник и паспорт.

Оставить сообщение об агрессивной собаке можно по телефону диспетчерской службы: 44-54-02 , по телефону Центра информирования населения – 45-15-20.

Также в Тюмени есть приют для бездомных животных "Лучший друг". К ним регулярно привозят животных, оставшихся без хозяев. Есть и специальный приют для кошек "Мурка и Васька". Это котокафе, в котором сейчас живет сорок кошек и котов. С 2007 года в городе работает официальный фонд помощи бездомным животным "Потеряшки". За всю свою работу они приняли и отдали в добрые руки уже 12 тысяч животных, пишет "Мегатюмень".