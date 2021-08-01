  • 22 августа 202122.08.2021воскресенье
  • USD74,3640
    EUR86,8646
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни" состоялся в Тюмени

Общество, 16:48 22 августа 2021

| Фото: ИА "Тюменская линия". Архив.

Более 600 ребят стали участниками инклюзивного межрегионального фестиваля "Футбол – школа жизни". Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, спортивные состязания и мастер-классы посетили учащиеся школ №5, №72, гимназии №49, детских садов №36, №101 и №112, а также школы-интерната "Горизонт", спортклуба "Суходолье" и футбольной школы "Юниор".

"Данный фестиваль предоставил детям прекрасную возможность получить навыки спортивной игры. Кроме того, это способ социализировать ребят, а это очень важно", – отметила директор школы-интерната "Горизонт" Наталья Зорина.

Методические материалы и видеоуроки предоставили специалисты Российского футбольного союза для подготовки спортсменов от 6 до 17 лет. За активное участие в мероприятиях фестиваля дети получили сертификаты, медали и кубки от организаторов фонда "Под флагом добра" и департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 22.08.202123 августа - события дня
17:11 22.08.2021Молодые профессионалы Тюменской области отправились в Уфу на финал WorldSkills Russia
16:48 22.08.2021Инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни" состоялся в Тюмени
16:03 22.08.2021Тюменских школьников приглашают на Национальную технологическую олимпиаду