Инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни" состоялся в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия". Архив. | Фото: ИА "Тюменская линия". Архив.

Более 600 ребят стали участниками инклюзивного межрегионального фестиваля "Футбол – школа жизни". Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, спортивные состязания и мастер-классы посетили учащиеся школ №5, №72, гимназии №49, детских садов №36, №101 и №112, а также школы-интерната "Горизонт", спортклуба "Суходолье" и футбольной школы "Юниор".

"Данный фестиваль предоставил детям прекрасную возможность получить навыки спортивной игры. Кроме того, это способ социализировать ребят, а это очень важно", – отметила директор школы-интерната "Горизонт" Наталья Зорина.

Методические материалы и видеоуроки предоставили специалисты Российского футбольного союза для подготовки спортсменов от 6 до 17 лет. За активное участие в мероприятиях фестиваля дети получили сертификаты, медали и кубки от организаторов фонда "Под флагом добра" и департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".