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Ялуторовские музеи приглашают школьников на экскурсии и игровые программы

Общество, 20:51 22 августа 2021

culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

Ялуторовский музейный комплекс организовал для школьников интересные программы, выставки и экскурсии. В краеведческом музее юные исследователи узнают об обычаях и обрядах народов Севера.

Музей "Дом природы приглашаем ребят на квест в поисках страны игр под названием "Игрополис", где представлены игры всех стран и народов мира. В экспозиции под открытым небом "Экологический двор" дети примут участие в игровой программе "По тропам Greenландии".

Историко-мемориальный музей предлагает посетить мастер-классы "HandmadeClub" и "Бумажный Lollipop", где ребят научат мастерить объемные поделки и аппликации, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

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