22 августа - события дня
В Тюмени в 12 часов в сквере Пограничников начнется праздник "Семья. Общество. Государство", приуроченный ко Дню государственного флага РФ.
В Тюмени в 12 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) любой желающий сможет создать свой флаг, будут работать два художника.
В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Профилактика эмоционального выгорания".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется закрытие выставки "Не ребро".
В Тюмени в ДК "Нефтяник", Тюменском театре кукол, Тюменской филармонии пройдут онлайн-мероприятия, посвященные Дню флага.
В Тобольске в 16 часов на Базарной площади начнется вечер отдыха "Семейный Кинопикник".
Интересное в этот день:
1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет".
1812 — экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.
1845 — закладка крупнейшего храма города Елец и второго по величине храма России — Вознесенского собора.
1851 — в Австралии обнаружены золотые месторождения.
1864 — подписана первая Женевская конвенция.
1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.
1909 — в Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю.
1921 — в составе РСФСР образована Автономная область Коми (Зырян).
1932 — Би-Би-Си начала экспериментальное телевещание.
1942 — на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34.
1961 — Международный астрономический союз официально утвердил названия деталей обратной стороны Луны, сфотографированных АМС "Луна-3".
1962 — отправилась в плавание "Саванна", первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе.
1988 — в Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.
1989 — Открыты кольца Нептуна.
2004 — в России принят закон о монетизации льгот.
2005 — Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA, став первой российской теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга.
2012 — Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.