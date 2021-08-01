22 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в сквере Пограничников начнется праздник "Семья. Общество. Государство", приуроченный ко Дню государственного флага РФ.

В Тюмени в 12 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) любой желающий сможет создать свой флаг, будут работать два художника.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Профилактика эмоционального выгорания".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется закрытие выставки "Не ребро".

В Тюмени в ДК "Нефтяник", Тюменском театре кукол, Тюменской филармонии пройдут онлайн-мероприятия, посвященные Дню флага.

В Тобольске в 16 часов на Базарной площади начнется вечер отдыха "Семейный Кинопикник".

Интересное в этот день:

1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет".

1812 — экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.

1845 — закладка крупнейшего храма города Елец и второго по величине храма России — Вознесенского собора.

1851 — в Австралии обнаружены золотые месторождения.

1864 — подписана первая Женевская конвенция.

1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.

1909 — в Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю.

1921 — в составе РСФСР образована Автономная область Коми (Зырян).

1932 — Би-Би-Си начала экспериментальное телевещание.

1942 — на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34.

1961 — Международный астрономический союз официально утвердил названия деталей обратной стороны Луны, сфотографированных АМС "Луна-3".

1962 — отправилась в плавание "Саванна", первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе.

1988 — в Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.

1989 — Открыты кольца Нептуна.

2004 — в России принят закон о монетизации льгот.

2005 — Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA, став первой российской теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга.

2012 — Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.