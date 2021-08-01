23 августа - события дня
В Тюмени состоится рабочая поездка губернатора по социальным объектам города.
В Тюмени на информационной платформе ZOOM пройдет ежегодная конференция работников сферы дополнительного образования Тюменской области.
Интересное в этот день:
1552 — войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.
1799 — в Петербурге запрещено носить бакенбарды.
1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.
1906 — Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.
1924 — основан французский футбольный клуб Монако.
1939 — заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.
1942 — массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.
1943 — окончательная победа советских войск на Курской дуге.
1955 — первый полет первого конвертоплана с поворотным ротором — "Белл XV-3".
1976 — тысячи людей погибли в результате сильного землетрясения в Китае.
1991 — основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.