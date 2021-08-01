23 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени состоится рабочая поездка губернатора по социальным объектам города.

В Тюмени на информационной платформе ZOOM пройдет ежегодная конференция работников сферы дополнительного образования Тюменской области.

Интересное в этот день:

1552 — войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.

1799 — в Петербурге запрещено носить бакенбарды.

1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.

1906 — Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.

1924 — основан французский футбольный клуб Монако.

1939 — заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.

1942 — массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.

1943 — окончательная победа советских войск на Курской дуге.

1955 — первый полет первого конвертоплана с поворотным ротором — "Белл XV-3".

1976 — тысячи людей погибли в результате сильного землетрясения в Китае.

1991 — основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.