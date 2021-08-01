В Голышманово росгвардейцы уничтожили минометный снаряд

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпас, обнаруженный в Голышманово. Предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружил местный житель при проведении земляных работ на придомовом участке, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Для обеспечения безопасности граждан сотрудники вневедомственной охраны и полиции взяли потенциально опасную территорию под охрану. Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН обследовали находку и идентифицировали ее как 50-мм минометную мину со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Саперы ОМОН поместили находку в специальный контейнер, с соблюдением всех мер безопасности вывезли и уничтожили ее накладным зарядом.