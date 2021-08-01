Регионы могут получить гранты на развитие туризма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гранты на создание привлекательных и комфортных туристических центров получат регионы по итогам конкурсного отбора. Предварительно заявки должны быть рассмотрены на общественных слушаниях на уровне муниципалитетов.

На заседании президиума комиссии по развитию туризма заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что грантовая поддержка российских регионов предусмотрена национальным проектом.

Для повышения эффективности управления в сфере туризма ведется работа над оцифровкой туристических характеристик регионов. В ближайшее время для всех субъектов Российской Федерации будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, учитывающая около 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма.