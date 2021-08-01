25 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на площади Центра русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется конкурс рисунка "Мой любимый район".

В Тюмени в 12 часов в онлайн-формате начнется открытое заседание Общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется обсуждение итогов второго мониторинга финансового здоровья жителей юга Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов на площади Информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется игротека open-air.

В Тюмени в 16 часов в Сквере гимназистов (ул. Холодильная, 51) начнется праздничная программа "Цвета России".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется лекция консультанта по трансформации внутренних ресурсов Алины Рахмеевой "Пять ключевых правил счастливой жизни".

В Тюмени в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция "Глобальные проблемы современности и устойчивое развитие".

В Тюмени в центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Механическая, 31/1) пройдет акция "Собери ребенка в школу".

Интересное в этот день:

1609 — Галилео Галилей продемонстрировал новое устройство — телескоп.

1753 — французский естествоиспытатель Жорж де Бюффон представил Академии монументальный труд "Естественная история".

1810 — англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.

1833 — русская экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала Маточкин Шар (Новая Земля).

1875 — Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.

1919 — открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.

1937 — первый полет самолета АНТ-51.

1949 — в Москве началась Первая Всесоюзная конференция сторонников мира.

1960 — в Риме начались XVII Олимпийские игры.

1973 — сделан первый снимок томографом.

1989 — американский космический зонд "Вояджер" передал снимки планеты Нептун на Землю.

2006 — в результате пожара обрушился главный купол Троицкого собора Санкт-Петербурга.