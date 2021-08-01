25 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов 30 минут на площади Центра русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется конкурс рисунка "Мой любимый район".
В Тюмени в 12 часов в онлайн-формате начнется открытое заседание Общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области.
В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется обсуждение итогов второго мониторинга финансового здоровья жителей юга Тюменской области.
В Тюмени в 15 часов на площади Информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется игротека open-air.
В Тюмени в 16 часов в Сквере гимназистов (ул. Холодильная, 51) начнется праздничная программа "Цвета России".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется лекция консультанта по трансформации внутренних ресурсов Алины Рахмеевой "Пять ключевых правил счастливой жизни".
В Тюмени в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция "Глобальные проблемы современности и устойчивое развитие".
В Тюмени в центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Механическая, 31/1) пройдет акция "Собери ребенка в школу".
Интересное в этот день:
1609 — Галилео Галилей продемонстрировал новое устройство — телескоп.
1753 — французский естествоиспытатель Жорж де Бюффон представил Академии монументальный труд "Естественная история".
1810 — англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.
1833 — русская экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала Маточкин Шар (Новая Земля).
1875 — Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.
1919 — открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.
1937 — первый полет самолета АНТ-51.
1949 — в Москве началась Первая Всесоюзная конференция сторонников мира.
1960 — в Риме начались XVII Олимпийские игры.
1973 — сделан первый снимок томографом.
1989 — американский космический зонд "Вояджер" передал снимки планеты Нептун на Землю.
2006 — в результате пожара обрушился главный купол Троицкого собора Санкт-Петербурга.