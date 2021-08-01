Российские саперы выиграли первый полуфинал "Безопасного маршрута" на АрМИ-2021 в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российская команда стала лидером первого полуфинала международного конкурса военных инженеров "Безопасный маршрут", который прошел в Тюменской области на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

В первом полуфинале принимали участие команды из России, Белоруссии, Узбекистана и Лаоса. Россияне выиграли с результатом 42 минуты 15 секунд. Вторыми стали военные инженеры из Республики Узбекистан, их результат - 44 минуты 4 секунды. На третьем месте команда Белоруссии с показателем в 1 час 54 секунды.

Участники выполнили комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На маршруте протяженностью до 3 км конкурсанты разобрали лесной завал, используя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, а также оборудовали переходы через препятствия и навели 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ.

Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений стало метание малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки.

Во втором полуфинале на трассу выйдут команды Египта, Венесуэлы, Вьетнам и Индии.

Всего в международном этапе конкурса военных инженеров "Безопасный маршрут" принимают участие 8 команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Узбекистана и Лаоса.

Евгений Бабенко