26 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется лекция чемпиона России по поисково-спасательным работам Александра Черепанова "Основы выживания в экстремальных условиях".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется танцевальный мастер-класс от клуба "GallaDance".

В Тюмени на трубном заводе "Сибгазаппарат" состоится запуск линии по производству трехслойных полимерных труб диаметром от 160 до 450 мм.

Интересное в этот день:

1723 — в Петергофе пущен комплекс фонтанов.

1728 — мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.

1735 — русская армия впервые в истории вышла к Рейну.

1743 — в Англии опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу.

1778 — первое восхождение на гору Триглав, высочайшую гору Словении.

1791 — американец Джон Фитч запатентовал пароход.

1801 — Филипп Лебон патентует двухтактный двигатель внутреннего сгорания.

1858 — отправлена первая новость телеграфом.

1883 — сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии покрыло пеплом площадь свыше 800 тыс. кв. км и вызвало цунами.

1884 — американец Оттмар Мергенталер запатентовал линотип.

1895 — на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.

1903 — палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.

1952 — впервые вводится фторирование водопроводной воды.

1999 — Майкл Джонсон побивает мировой рекорд по бегу на 400 метров с результатом 43.18 секунды.

2009 — запущен самый высокогорный газопровод "Дзуарикау — Цхинвал".