26 августа - события дня
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется лекция чемпиона России по поисково-спасательным работам Александра Черепанова "Основы выживания в экстремальных условиях".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется танцевальный мастер-класс от клуба "GallaDance".
В Тюмени на трубном заводе "Сибгазаппарат" состоится запуск линии по производству трехслойных полимерных труб диаметром от 160 до 450 мм.
Интересное в этот день:
1723 — в Петергофе пущен комплекс фонтанов.
1728 — мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.
1735 — русская армия впервые в истории вышла к Рейну.
1743 — в Англии опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу.
1778 — первое восхождение на гору Триглав, высочайшую гору Словении.
1791 — американец Джон Фитч запатентовал пароход.
1801 — Филипп Лебон патентует двухтактный двигатель внутреннего сгорания.
1858 — отправлена первая новость телеграфом.
1883 — сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии покрыло пеплом площадь свыше 800 тыс. кв. км и вызвало цунами.
1884 — американец Оттмар Мергенталер запатентовал линотип.
1895 — на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.
1903 — палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.
1952 — впервые вводится фторирование водопроводной воды.
1999 — Майкл Джонсон побивает мировой рекорд по бегу на 400 метров с результатом 43.18 секунды.
2009 — запущен самый высокогорный газопровод "Дзуарикау — Цхинвал".