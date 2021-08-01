В селе Шевырино запущена станция водоочистки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям села Шевырино Абатского муниципального района стала доступна чистая питьевая вода. В рамках нацпроекта "Экология" здесь установлена и пущена в эксплуатацию станция водоочистки.

Новый объект, производительностью 65 куб. м в сутки разместился на водопроводной скважине и позволит обеспечить качественной питьевой водой 615 жителей, проживающих на территории села. Это, сообщается на сайте администрации, четвертый современный модуль станции водоочистки, установленный в Абатском районе за два года.

"Необходимость строительства станции была вызвана высоким содержанием примесей в воде из подземных скважин и как следствие - отложениями в водопроводных сетях, - рассказал первый заместитель главы Абатского района Алексей Склюев. - После запуска станции качество воды полностью соответствует санитарным нормам, это уже проверено. Ее можно пить прямо из-под крана".

Реализованные в 2020 и 2021 годах мероприятия позволили обеспечить качественной питьевой водой 948 жителей населённых пунктов Абатского района. В ближайших планах администрации установка блочных станций подготовки чистой питьевой воды для подачи в водопроводную сеть в населённых пунктах с централизованными сетями водоснабжения.