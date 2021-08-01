В Тюмени прорабатывают безопасный маршрут движения детей к новой школе на Мысу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

500 пешеходных переходов расположены вблизи образовательных учреждений Тюмени. Их перечень актуализирован и согласован с городской Госавтоинспекцией.

Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, проходившей в преддверии нового учебного года, рассказал исполняющий обязанности директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

В 2021 году в соответствие с требованиями национальных стандартов необходимо было привести семь пешеходных переходов. На сегодня уже готовы два объекта, а по оставшимся пяти работы будут завершены до 31 августа. К 1 сентября территории, прилегающие к школам, будут приведены в нормативное состояние: обеспечена видимость дороги и знаков, обновлено покрытие, нанесена специальная разметка на переходах.

По результатам межведомственного обследования дорожной сети вблизи образовательных учреждений выявлены недостатки на шести объектах в Калининском и на 14 – в Центральном административных округах. Обнаруженные недочеты устранят до 31 августа.

"В этом году у нас открываются два новых образовательных объекта: один из них в районе Мыс – это третий корпус школы № 48, где будут учиться более 1 тысяча 300 школьников. Особенность этой школы в том, что она расположена среди строящихся жилых комплексов, дорога к ней проходит через оживленную транспортную артерию, – отметил глава Тюмени Руслан Кухарук. – Наша задача – детально проработать безопасный маршрут движения к школе". Второе образовательное учреждение - третий корпус школы № 92, расположен на ул. Николая Зелинского, там уже имеются безопасные подходы.

В настоящее время на балансе тюменских школ находится 51 автобус для ежедневного подвоза обучающихся на занятия. Автобусы привозят учеников в школы №№ 9, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 48, 51, 52, 65, 69, 88, 92, 94, гимназию № 49.