28 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов в сквере тридцатилетия Победы (ул. Судостроителей, 40) начнется спортивно-игровая программа "Веселая Олимпиада".
В Тюмени в 13 часов на Масловском взвозе начнется показ короткометражных фильмов под открытым небом в рамках фестиваля уличного кино.
В Тюмени в 17 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется познавательно-развлекательная программа "Наше кино".
В Тюмени в 17 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется информационно-развлекательная программа "Внимание, МОТОР!".
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по танцам с лентой.
В Тюмени в гаражном кооперативе "Авангард" (ул. Московский тракт, 144) будет работать выставка тюменского художника Андрея Снега "Искажения реальности".
Интересное в этот день:
1609 — английский мореплаватель Г. Гудзон открыл залив Делавэр.
1789 — Уильям Гершель открыл Энцелад, спутник Сатурна.
1851 — открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.
1883 — извержение вулкана Кракатау.
1908 — состоялся первый полет первого российского дирижабля "Учебный".
1920 — проведена Всероссийская статистическая перепись.
1960 — в Братиславе начинается первый Чемпионат мира по высшему пилотажу.
1976 — в Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген.
1994 — после 290 лет использования в России изъяты из обращения копейки.
2008 — землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой 9 баллов.