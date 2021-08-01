28 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в сквере тридцатилетия Победы (ул. Судостроителей, 40) начнется спортивно-игровая программа "Веселая Олимпиада".

В Тюмени в 13 часов на Масловском взвозе начнется показ короткометражных фильмов под открытым небом в рамках фестиваля уличного кино.

В Тюмени в 17 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется познавательно-развлекательная программа "Наше кино".

В Тюмени в 17 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется информационно-развлекательная программа "Внимание, МОТОР!".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по танцам с лентой.

В Тюмени в гаражном кооперативе "Авангард" (ул. Московский тракт, 144) будет работать выставка тюменского художника Андрея Снега "Искажения реальности".

Интересное в этот день:

1609 — английский мореплаватель Г. Гудзон открыл залив Делавэр.

1789 — Уильям Гершель открыл Энцелад, спутник Сатурна.

1851 — открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.

1883 — извержение вулкана Кракатау.

1908 — состоялся первый полет первого российского дирижабля "Учебный".

1920 — проведена Всероссийская статистическая перепись.

1960 — в Братиславе начинается первый Чемпионат мира по высшему пилотажу.

1976 — в Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген.

1994 — после 290 лет использования в России изъяты из обращения копейки.

2008 — землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой 9 баллов.