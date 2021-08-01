29 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов 30 минут на Масловском взвозе начнется показ короткометражных фильмов под открытым небом в рамках Фестиваля уличного кино.

В Тюмени в 16 часов 30 минут на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по балету и растяжке.

В Тюмени в гаражном кооперативе "Авангард" (ул. Московский тракт, 144) пройдут экскурсии по выставке уличного художника Андрея Снега "Искажения реальности".

В Ялуторовске в 13 часов на базе отдыха "Турист" начнется фестиваль "Краски".

Интересное в этот день:

1698 — Пётр Великий предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду.

1831 — Майкл Фарадей успешно применил первый электрический трансформатор.

1883 — в Оттаве канадский изобретатель и бизнесмен Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту.

1885 — немецкий инженер Готтлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл.

1904 — III Олимпийские игры открылись в Сент-Луисе, штат Миссури.

1938 — в СССР введено заочное обучение в ВУЗах.

1949 — испытание на Семипалатинском полигоне первой атомной бомбы в СССР — РДС-1.

1975 — в земном небе появилась сверхновая звезда в созвездии Лебедя.

2001 — в Брисбене начались последние Игры доброй воли.