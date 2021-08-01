30 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Газовиков, 49, к. 1 и ул. Газовиков, 53, к. 1 начнется проверка выполнения работ по капитальному ремонту домов.

В Тюмени состоится официальное открытие карбонового полигона Тюменской области.

Интересное в этот день:

1703 — произошло первое наводнение в истории Петербурга. За считанные часы вода поднялась более чем на два метра.

1829 — в Москве заложена каменная Триумфальная арка.

1834 — в Петербурге открыты Нарвские триумфальные ворота.

1873 — открыта Земля Франца-Иосифа.

1877 — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп — прародитель мультипликации.

1901 — английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.

1906 — завершилось плавание норвежского исследователя Руаля Амундсена через Северо-Западный морской проход.

1944 — вступление Советской армии в Бухарест.

1957 — в СССР для иностранцев открыты пять городов.

1966 — устанавливается День работников пищевой промышленности.

1973 — в Кении запрещена охота на слонов.

1993 — на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.

2009 — белорусский Су-27 разбился на авиашоу в Польше. Пилоты погибли.