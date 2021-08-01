30 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Газовиков, 49, к. 1 и ул. Газовиков, 53, к. 1 начнется проверка выполнения работ по капитальному ремонту домов.
В Тюмени состоится официальное открытие карбонового полигона Тюменской области.
Интересное в этот день:
1703 — произошло первое наводнение в истории Петербурга. За считанные часы вода поднялась более чем на два метра.
1829 — в Москве заложена каменная Триумфальная арка.
1834 — в Петербурге открыты Нарвские триумфальные ворота.
1873 — открыта Земля Франца-Иосифа.
1877 — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп — прародитель мультипликации.
1901 — английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
1906 — завершилось плавание норвежского исследователя Руаля Амундсена через Северо-Западный морской проход.
1944 — вступление Советской армии в Бухарест.
1957 — в СССР для иностранцев открыты пять городов.
1966 — устанавливается День работников пищевой промышленности.
1973 — в Кении запрещена охота на слонов.
1993 — на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.
2009 — белорусский Су-27 разбился на авиашоу в Польше. Пилоты погибли.