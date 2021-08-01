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Ишимцев приглашают на творческий пикник

Общество, 09:37 28 августа 2021

Фото: мультицентр «Моя территория» Ишим

Ишимцев приглашают на творческий вечер в мультицентр "Моя территория" 1 сентября. Мероприятие пройдет под открытым небом в формате нетворкинга с соблюдением всех эпидемиологических норм.

Для участников будут подготовлены интерактивные зоны, живая музыка, выставка картин и творческие мастер-классы от региональных экспертов. Посетители смогут поработать с полимерной глиной и узнать, как создаются декупажные изделия.

"Это первый арт-пикник для молодежи, которая еще только заинтересована или уже развивается в творческой деятельности. Благодаря формату нетворкинга, жители смогут в легкой и непринужденной обстановке пообщаться с мастерами региона, обменяться опытом, а также создать новые творческие продукты", — рассказала менеджер проектов мультицентра Моя территория в Ишиме Дарья Моор.

Также в рамках события будут организованы образовательные интенсивы: "Живая линия" от художника, педагога Евгения Корнильцева-Быстринского и "Ботанический рисунок" от художника-графика и дизайнера Татьяны Манухиной, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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