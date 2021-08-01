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Тюменская семья Сапожниковых получила главный приз проекта "СоТворчество поколений"

Общество, 19:17 30 августа 2021

организаторов проекта "СоТворчество поколений" | Фото: организаторов проекта "СоТворчество поколений"

Тюменская семья Сапожниковых получила главный приз проекта "СоТворчество поколений" детского центра "Грин-Ландия". Этим летом было организовано три сезона семейных игр на городских площадках. Последнее прошло в сквере Комсомольский, сообщает департамент культуры Тюменской области.

23 семьи ушли с подарками от организаторов, а самые активные боролись за главные призы от партнеров – сертификаты от творческих студий города и брендированную одежду проекта. Призы предоставили также тюменские производители – участники проекта "Покупай Тюменское".

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Семья Сапожниковых получила главный приз - сертификат на суточное размещение в природном реабилитационном комплексе "Гнездо". Сапожниковы посещали все мероприятия сезона и добросовестно выполняли все онлайн задания. По словам главы семейства Виталия, решение принять участие в играх было спонтанным, в итоге семья получила большое удовольствие от проекта.

"СоТворчество поколений" не завершает работу и переходит в более узкий формат. В ближайшее время планируется ряд семейных мастер-классов.

Следить за расписанием событий можно здесь.

организаторов проекта "СоТворчество поколений" | Фото: организаторов проекта "СоТворчество поколений"

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# Гринландия , лето , проект , семья

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