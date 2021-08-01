31 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в Комсомольском сквере начнется закрытие третьего сезона проекта #Спортивныйзаряд.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева начнется брифинг организаторов фестиваля "Тюменская осень".

В Тюмени в 17 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется развлекательная программа "Последний день лета".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча книжного клуба "Другой разговор".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Визуальная концепция профиля в Instagram".

В поселке Новикова Исетского района в 10 часов начнется церемония открытия газопровода.

Интересное в этот день:

1798 — в Санкт-Петербурге и Николаеве учреждены училища корабельной архитектуры

1806 — Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России.

1827 — Император Николай I издал рескрипт о том, что крепостные крестьяне и дворовые люди не должны обучаться в заведениях выше приходских и уездных училищ.

1900 — начались продажи "Кока-Колы" в Британии.

1920 — из ворот завода "Красное Сормово" вышел первый выпущенный в СССР танк типа М.

1925 — принятие декрета о введении всеобщего начального обучения в СССР.

1935 — рекорд Стаханова — за смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.

1947 — первый полет сельскохозяйственного самолёта СХА — прототипа многоцелевого самолёта Ан-2.

1951 — в Германии поступила в продажу первая долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту.

1975 — Международный валютный фонд принял решение полностью отказаться от расчетов золотом при международных валютных расчетах.

1977 — первый полет реактивного транспортного самолёта укороченного взлёта и посадки "Ан-72".

1987 — Майкл Джексон выпустил свой студийный известный альбом "Bad".

1991 — о своей независимости объявили Киргизия и Узбекистан.

2004 — в Москве у входа на станцию метро "Рижская" произошёл теракт, погибло 10 человек.