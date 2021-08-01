Группа "Зоя" выпустила клип о любви к хлебу из "Пятёрочки"

| Фото: Пятёрочка | Фото: Пятёрочка

Группа "Зоя", новый продюсерский проект Сергея Шнурова, выпустила дебютный клип на песню "Хлеб". Главная героиня рассказывает о страсти к хлебобулочным изделиям, которые нашла в магазине сети "Пятёрочка".

Действие пятиминутного ролика разворачивается в хлебном отделе "Пятёрочки" рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с зависимостью. Но терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу ещё и с "магазинным ночным амуром". В общем, это история о страсти, еде и страсти к еде.

"Место действия в нашем клипе – народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя. Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными", - рассказал Сергей Шнуров. Сам продюсер предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает все о "хлебидо", "врожденной человеческой хлебобулочности" и способах борьбы с ней.

"Главную героиню клипа понять не сложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и всё-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут как достали из печи. К тому же очень трудно сдерживаться, когда в ближайшей "Пятёрочке" у дома появляется собственная пекарня с порядка 30 различными видами выпечки. Так что бороться со своей "врождённой хлебобулочностью" вовсе не стоит, а утолить "хлебидо" можно без труда", - отметил директор по маркетингу торговой сети "Пятёрочка" Михаил Ярцев.

Собственные пекарни, продукция одной из которых не даёт покоя "Зое", стали появляться в магазинах "Пятёрочка" в 2019 году вместе с запуском обновленной концепции. Сейчас в ассортименте отдела "Горячий хлеб" представлены различные виды хлеба, багеты, чиабатта, фокачча, сдобные булки, пирожки, сладкая и сытная выпечка различных форматов.