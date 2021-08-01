1 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Поиск" начнется игровая программа "Школьные загадки".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется игровая программа "Здравствуй, школа!".

Ведущие программы в игровой форме расскажут первоклассникам, как надо вести себя в школе, и проведут веселые уроки. 0+

В Тюмени в 13 часов в ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется праздничная программа "Осень отменяется, или Да здравствует 32 августа!".

В Тюмени в 16 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2) начнется праздничная программа "Мы к знаниям идем вперед".

В Тюмени в 17 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Школьный БУМ".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется фитнес под латиноамериканские ритмы.

Интересное в этот день:

1581 — Ермак собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири.

1714 — в Петербурге заработала первая в России государственная публичная библиотека.

1804 — Немецкий астроном Карл Хардинг открыл третий астероид Юнону.

1827 — в России введен запрет принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения.

1858 — первый трансатлантический телеграфный кабель вышел из строя после менее чем месячной эксплуатации.

1887 — Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки.

1919 — открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова.

1951 — в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет.

1953 — в Москве, на Ленинских горах, открыто высотное здание МГУ.

1964 — впервые на телеэкране появилась передача "Спокойной ночи, малыши!".

1985 — американско-французская экспедиция на глубине 3750 м обнаружила обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году лайнера "Титаник".

1997 — обнаруживаются неизвестные ранее субатомные частицы — "экзотические мезоны".

2002 — руководство холдинга ВГТРК сменило название телеканала РТР на телеканал "Россия".